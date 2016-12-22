Трамп заявил о планах нарастить ядерный арсенал США из-за России и Китая

На фоне политического кризиса, связанного с заявлениями Трампа о возможном разрыве договора РСМД, президент США выступил с новым заявлением. По его словам, Вашингтон продолжит наращивание ядерного арсенала

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о наращивании американского ядерного арсенала. По его словам, США будет наращивать свои возможности в ядерной сфере пока остальные страны «не придут в чувства».

Хозяин Белого дома подчеркнул, что его слова обращены в том числе к России и Китаю.

Также Дональд Трамп вновь подчеркнул, что по его мнению Россия нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. Вместе с тем, президент отметил, что когда остальные страны перестанут наращивание собственных ядерных сил, США «будут благоразумны» и откажутся от расширения ядерного арсенала, и возможно даже вновь сократят его.

Советник президента США Джон Болтон в понедельник, 22 октября, после встречи с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым отметил, что планы выхода США из РСМД связаны не только с Россией. Болтон напомнил, что ракеты средней и малой дальности способны производить также Северная Корея и Китай. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором», — объяснил он.

В интервью газете «Коммерсантъ» в качестве причины возможного разрыва договора он также назвал ситуацию на Ближнем Востоке. «Нас беспокоит нарушение договора [ДРСМД] со стороны России, ее возможные действия на европейском театре. Но нас беспокоит также и восточноазиатский театр, и южноазиатский театр, ситуация в Иране и на Ближнем Востоке», — заявил он.

Дональд Трамп с начала своего прихода в Белый дом последовательно выступал за модернизацию и развитие ракетно-ядерных сил Соединенных Штатов. Первым же указом на посту президента он распорядился начать обновление ядерного арсенала. В январе в обращении нации он заявил, что все это — меры для обеспечения безопасности США. «Надеюсь, мы никогда его не используем, но сделаем его таким сильным и мощным, что он будет сдерживать любые акты агрессии», — заявлял он.

Новая доктрина ядерной политики США, принятая при Трампе, в отличии от предыдущих документов, расширяет роль ядерного арсенала в общей концепции безопасности страны. В ней же Вашингтон заявил о возможности ядерного ответа на атаку неядерными вооружениями.

Амбиции Дональда Трампа по увеличению ядерного арсенала в октябре 2017 года описали источники телеканала NBC. По их словам, на совещании, посвященном национальной безопасности, президента США возмутил график, демонстрирующий сокращение числа ядерных боеголовок. После этого он пообещал в 10 раз увеличить ядерный арсенал страны. Однако позднее сообщения источников сам президент США опроверг, обвинив NBC в распространении «фейковых новостей».

В соответствии с данными Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у США в наличии имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, еще 2050 ядерных боеприпасов находятся на хранении. У России меньше развернутых боеголовок — 1600, но значительно больше объем боеголовок в запасе — 2750. С учетом ядерных боеприпасов, снятых с дежурства и находящихся в очереди на уничтожение, ядерный арсенал США насчитывает 6450 зарядов, России — 6850. На третьем месте по объему арсенала, по оценкам Sipri, находится Франция, значительно уступающая двум лидерам «ядерного клуба» — у нее на вооружении остаются 300 ядерных зарядов. Вслед за ней идет Китай (280) и Великобритания (215). Всего ядерное оружие имеется у 9 стран мира (наличие ядерного арсенала у Израиля официально не подтверждено, однако он также включен в список ядерных держав).