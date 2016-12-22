Мать Кокорина предложила ₽10 млн залога за освобождение сына

Защита футболиста Александра Кокорина предложила суду внести залог за освобождение спортсмена из-под стражи. Деньги готова внести его мать, передает ТАСС.

«Приобщаем справку из банка о наличии на счету матери Кокорина более 10 млн 400 тыс. руб., которые мы можем внести в качестве залога за него», — цитирует агентство слова адвоката Олега Попова.

Предложения внести залог за младшего брата футболиста Кирилла, также находящегося под следствием, от защиты не поступало.

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре скандала после событий 8 октября. Тогда спортсмены вместе с сопровождавшими их молодыми людьми, в числе которых был брат Кокорина, вступили в несколько потасовок в центре Москвы. Вначале возле гостиницы «Пекин» они избили водителя телеведущей «Первого канала», получившего перелом носа и черепно-мозговую травму. Позднее, в одном из московских кафе, они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, ударив чиновника стулом по голове.

В отношении Мамаева и Кокорина было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, вторая — до семи лет в зависимости от состава преступления.

11 октября они были арестованы на два месяца и отправлены в СИЗО «Бутырка».