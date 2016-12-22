Прокуратура сочла законным «золотой парашют» замглавы Воронежской области

Выплата 23 окладов замглавы Воронежской области Юрию Агибалову законна, говорится в заключении управления Генпрокуратуры по региону.
В сообщении говорится, что по факту назначения Агибалову единовременного денежного вознаграждения в 23 должностных оклада была проведена проверка. «Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — заключили в прокуратуре.
В конце сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев снял с должности своего заместителя и назначил ему 23 оклада в связи с выходом на пенсию. Сумма «золотого парашюта» составила более 223,8 тыс. руб. Но уже через два дня губернатор вернул Агибалова на должность врио замглавы региона, объяснив это большим объемом работы.
8 октября Агибалов был повторно уволен уже с должности врио заместителя губернатора «в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе».