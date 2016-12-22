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Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
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Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора
Политика, 02:45
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Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора

Заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову после выхода его на пенсию и увольнения заплатят 223,8 тыс. руб за вычетом подоходного налога, что приравнивается к 23 должностным окладам. Об этом рассказали РБК в пресс-службе правительства Воронежской области.

Как рассказал собеседник РБК, по законодательству тем, кто занимал госдолжности в регионе, установлена доплата к пенсии по старости и выплачивается «вознаграждение», равное 23 окладам. В пресс-службе отметили, что премиальные были выплачены единовременно. Собеседник уточнил, что должностной оклад заместителя губернатора — 11 тыс. руб.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, Агибалов с июля 2018 года получает пенсию, а также у него есть трудовой стаж. Он занимал должность заместителя губернатора в течение девяти лет. Собеседник РБК добавил, что пенсия будет назначена и произведена выплата вознаграждения после формирования нового состава правительства Воронежской области, а именно до 12 октября.

Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму
Общество

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что его заместитель по закону получит выплату в 23 оклада, пишет «Коммерсантъ». Он отметил, что Агибалов достиг пенсионного возраста. «Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — сказал глава региона.

Документы с распоряжением губернатора опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Подлинность документов подстрелили источники «Коммерсанта» в региональной власти. Согласно распоряжение Агибалов 15 сентября был уволен с должности заместителя губернатора, а также с 16 сентября получил доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. Затем 17 сентября он был снова назначен на туже должность, но уже временно исполняющим обязанности заместителя главы Воронежской области

В пресс-службе правительства рассказали РБК, что это было сделано для «поддержания работоспособности правительства Воронежской области» до момента пока не будет сформировано новое. На данный момент зарплата Агибалова составляет 45 320 руб с ежемесячным денежным поощрением в размере 3,1 оклада, то есть всего, без учета пенсии, он будет получать более 180 тыс. руб.

Теги: Воронежская область , Губернатор , увольнение
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