Воронежский губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя

В сентябре глава региона уже увольнял своего заместителя Юрия Агибалова с назначением ему 23 окладов. Однако спустя два дня после такого решения вновь восстановил его в должности, объяснив это тем, что в правительстве много работы

Юрий ​Агибалов (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона Юрия Агибалова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Это уже второе заявление об увольнении Агибалова, которое Гусев подписал за последний месяц. ​В конце сентября стало известно о том, что губернатор области снял с должности своего зама и назначил ему 23 оклада в связи с выходом на пенсию, однако спустя два дня вернул в должность врио вице-губернатора. Об этом тогда сообщил Telegram-канал «Незыгарь», который опубликовал копии соответствующих документов. Их подлинность подтвердили газете «Коммерсантъ» источники в администрации региона, а позже новость об увольнении и назначении Агибалова РБК подтвердили в пресс-службе правительства области.

В администрации тогда пояснили, что Агибалова вернули «для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года».

Сам Гусев объяснил возвращение Агибалова в правительство переходным периодом, во время которого появляется «много документов». «Хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт», — заявлял он, добавляя, что в новое правительство Агибалов не войдет.

Из опубликованных в Telegram-канале документов следовало, что на следующий день после назначения Агибалову 23 окладов бывший замгубернатора получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. После назначения на должность ему определили оклад в 45,3 тыс. руб. и ежемесячное поощрение в размере 3,1 оклада.

По мнению Гусева, все выплаты законны. В правительстве региона подчеркивали, что после выхода на пенсию и увольнения Юрию Агибалову заплатят 223,8 тыс. руб. за вычетом подоходного налога.