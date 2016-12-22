Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму

Глава Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова и через два дня взял его на ту же должность. При этом он назвал законным распоряжение о выплате Агибалову 23 окладов в связи с выходом на пенсию

Александр Гусев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову в связи с уходом на пенсию, сообщает газета «Коммерсантъ». Агибалов через два дня после этого распоряжения снова был назначен вице-губернатором, уточняет издание. Его ежемесячный заработок после этой операции по подсчетам газеты превысит 120 тыс. руб.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — цитирует издание Гусева, который пообещал дать развернутые комментарии 1 октября, когда ему «подготовят документы».

О распоряжениях губернатора в отношении Агибалова написал Telegram-канал «Незыгарь». Там же были опубликованы копии документов, подлинность которых «Коммерсанту» подтвердили несколько источников в региональной власти.

Из них следует, что в субботу, 15 сентября 2018 года, Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию. Губернатор, опираясь на местный закон, распорядился выплатить Агибалову единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Кроме того, с 16 сентября Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка.

А уже в понедельник, 17 сентября, Агибалов постановлением губернатора Гусева был снова назначен на должность врио заместителя главы области с окладом 45 320 руб. Губернатор также распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Таким образом, только на должности, не считая пенсии с надбавкой, Агибалов будет получать более 180 тыс. руб.

РБК направил запрос правительству Воронежской области. «Обязательно комментарий будет, но он будет в понедельник», — заявила РБК руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Яна Рябинская.

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