Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что цель его визита в Москву — объяснить «ход мыслей» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи с его заявлением о возможном выходе Вашингона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Болтон отметил, что еще после встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в августе стороны планировали вновь обсудить вопрос контроля над вооружениями. «Что делать с договором и когда обнародовать это — решает он (Дональд Трамп. — РБК) как президент США. Что же делал сегодня я (и буду делать завтра), так это объяснял ход мыслей президента и то, какими могут быть следующие шаги», — сказал советник Трампа.

Говоря о причинах, которые побудили президента США заявить о выходе из договора, Болтон заявил, что в Вашингтоне еще пять лет назад пришли к выводу, что Москва нарушает положения соглашения о РСМД. Он подчеркнул, что и тогда, и в ходе его нынешнего визита российская сторона отрицала нарушение договора и в ответ обвиняла в этом США.

«Мы не думаем, что выход из соглашения — это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договор о РСМД, — вот это проблема», — добавил Болтон.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил о намерении США выйти из договора о РСМД от 1987 года, в рамках которого Москва и Вашингтон согласились ограничить производство, использование и хранение ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Президент США объяснил свое решение нарушениями со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве не согласны с данными обвинениями, а решение Вашингтона выйти из договора вызывает обеспокоенность.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Болтон подчеркнул, что указанные в договоре ракеты производятся не только в России и США, но и в Китае, и в Северной Корее. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете», — сказал он.