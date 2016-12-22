ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,14 64,57 EUR Нал. 75,83 74,18 USD Бирж. 65,25 -0,24 EUR Бирж. 74,79 -0,63 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6570,55 -36,55 IMOEX 2308,56 -1,55% RTSI 1116,56 -0,92% Brent 79,71 -0,56% DJIA 25314,50 -0,51% Nasdaq 7469,13 +0,28%
Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД
Лента новостей
Глушаков поблагодарил Карреру после увольнения тренера из «Спартака» 00:42, Общество В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон 00:28, Бизнес Трамп заявил о необходимости включения Китая в РСМД 00:23, Политика Россия обжаловала присуждение украинским фирмам $139 млн за Крым 00:00, Экономика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 22 окт, 23:58, РБК и Экспострой на Нахимовском В Счетную палату из Минобороны перешел бывший помощник Кудрина 22 окт, 23:58, Общество В Минфине назвали повышение ставок по ипотеке «сугубо временным явлением» 22 окт, 23:54, Экономика В Стамбуле беглый преступник с ножом ранил 11 человек 22 окт, 23:37, Общество Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД 22 окт, 23:32, Политика Cобянин рассказал Путину о рекордах транспортной инфраструктуры Москвы 22 окт, 23:12, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 22 окт, 22:45, РБК и Mastercard Митингующие потребовали закрыть крупнейший завод в Северной Осетии 22 окт, 22:44, Общество Трамп заявил о планах нарастить ядерный арсенал США из-за России и Китая 22 окт, 22:10, Политика МИД сообщил о результатах переговоров Лаврова и Болтона 22 окт, 22:03, Политика Болтон возложил на Путина решение о встрече с Трампом 22 окт, 21:51, Политика Болтон заявил о желании уточнить позицию России по договору СНВ 22 окт, 21:32, Политика 6 правил путешествия с друзьями 22 окт, 21:30, РБК и Билайн Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России 22 окт, 21:12, Политика Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона 22 окт, 21:03, Политика «Спартак» предложил Каррере попрощаться с болельщиками на домашнем матче 22 окт, 20:46, Спорт «Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей 22 окт, 20:43, Технологии и медиа Вселенский патриарх не увидел у РПЦ выбора насчет автокефалии на Украине 22 окт, 20:40, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 22 окт, 20:31, РБК и Volkswagen МИД заявил о «запертых в кабинетах» депутатах на голосовании в Македонии 22 окт, 20:24, Политика Путин на встрече с Болтоном потребует «разъяснения по множеству тем» 22 окт, 20:17, Политика По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД 22 окт, 20:03, Политика В Крыму назвали «детским садом» предложение Рады переименовать республику 22 окт, 20:01, Политика Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 22 окт, 19:57, Спецпроект РБК PINK
Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД
Политика, 22 окт, 23:32
0
Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что цель его визита в Москву — объяснить «ход мыслей» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в связи с его заявлением о возможном выходе Вашингона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Болтон отметил, что еще после встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в августе стороны планировали вновь обсудить вопрос контроля над вооружениями. «Что делать с договором и когда обнародовать это — решает он (Дональд Трамп. — РБК) как президент США. Что же делал сегодня я (и буду делать завтра), так это объяснял ход мыслей президента и то, какими могут быть следующие шаги», — сказал советник Трампа.

Говоря о причинах, которые побудили президента США заявить о выходе из договора, Болтон заявил, что в Вашингтоне еще пять лет назад пришли к выводу, что Москва нарушает положения соглашения о РСМД. Он подчеркнул, что и тогда, и в ходе его нынешнего визита российская сторона отрицала нарушение договора и в ответ обвиняла в этом США.

По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД
Политика

«Мы не думаем, что выход из соглашения — это то, что создает проблему. Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договор о РСМД, — вот это проблема», — добавил Болтон.

Ранее, 21 октября, Трамп заявил о намерении США выйти из договора о РСМД от 1987 года, в рамках которого Москва и Вашингтон согласились ограничить производство, использование и хранение ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Президент США объяснил свое решение нарушениями со стороны России.

Европа призвала США подумать о последствиях выхода из ДРСМД
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве не согласны с данными обвинениями, а решение Вашингтона выйти из договора вызывает обеспокоенность.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Болтон подчеркнул, что указанные в договоре ракеты производятся не только в России и США, но и в Китае, и в Северной Корее. «И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете», — сказал он.

Теги: Джон Болтон , РСМД
Главное
Трамп заявил о планах нарастить ядерный арсенал США из-за России и Китая Политика
Материалы по теме
Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России Политика
По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter