ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,14 64,57 EUR Нал. 75,83 74,18 USD Бирж. 65,22 -0,27 EUR Бирж. 74,80 -0,62 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6556,20 -66,50 IMOEX 2308,56 -1,55% RTSI 1116,56 -0,92% Brent 79,71 -0,56% DJIA 25375,47 -0,27% Nasdaq 7475,31 +0,36%
Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России
Лента новостей
Болтон заявил о желании уточнить позицию России по договору СНВ 21:32, Политика 6 правил путешествия с друзьями 21:30, РБК и Билайн Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России 21:12, Политика Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона 21:03, Политика «Спартак» предложил Каррере попрощаться с болельщиками на домашнем матче 20:46, Спорт «Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей 20:43, Технологии и медиа Вселенский патриарх не увидел у РПЦ выбора насчет автокефалии на Украине 20:40, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 20:31, РБК и Volkswagen МИД заявил о «запертых в кабинетах» депутатах на голосовании в Македонии 20:24, Политика Путин на встрече с Болтоном потребует «разъяснения по множеству тем» 20:17, Политика По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД 20:03, Политика В Крыму назвали «детским садом» предложение Рады переименовать республику 20:01, Политика Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 19:57, Спецпроект РБК PINK Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте» 19:56, Технологии и медиа Совбез России отчитался о пятичасовой встрече Патрушева и Болтона 19:56, Политика РСПП направил Медведеву свой проект по регулированию рынка криптовалюты 19:40, Бизнес СМИ узнали суть претензий и сумму иска Ротенберга к скандинавским банкам 19:26, Финансы Все тренеры «Спартака» в российской истории 19:25, Спорт Луговой обосновал лимит на иностранный капитал в агрегаторах новостей 19:14, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19:08, РБК и Schneider Electric Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с 1 октября 19:00, Экономика Мутко прокомментировал вероятность назначения Черчесова в «Спартак» 18:50, Общество Акции «Яндекса» упали после сообщений о законопроекте по доле иностранцев 18:46, Финансы Болтон обсудил с Патрушевым соглашения России и США о вооружениях 18:44, Политика Kia назвала российские цены на обновленный Sportage 18:32, Авто Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 18:27, РБК и Мираторг Обвиненная из-за выборов бухгалтер ФАН пожелала Америке «стать великой» 18:23, Общество Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России 18:21, Политика
Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России
Политика, 21:12
0
Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и России
Ракеты средней дальности производят также КНДР и Китай, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Складывается «необычная конфигурация», когда двум странам по этим вопросам договориться невозможно
Джон Болтон (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

Россия и США только вдвоем не смогут решить проблему и договориться по ракетам средней дальности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя в эфире «Эха Москвы» результаты встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

«Сейчас Россия — один из игроков этого процесса. Поэтому США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью», — заявил он.

По его словам, сейчас ракеты «среднего радиуса дальности, крылатые ракеты» производят не только США и Россия. «Это и Северная Корея, это и Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?» — заявил он.​

Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД словами «не от большого ума»
Политика

Советник американского президента считает, что следующим шагом Соединенных Штатов станут консультации с европейскими и азиатскими странами. Переговоры с Россией по поводу вооружений и другим стратегическим вопросам, пообещал он, продолжатся. «Будет много дипломатии в ближайшие месяцы (видится нам)», — подчеркнул Болтон.

На вопрос, есть ли возражения у Европы по поводу этого договора, он ответил утвердительно, отметив, что именно это стало одной из причин начала консультаций.

Болтон добавил, что он с Патрушевым обсудил различные варианты нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, не уточнив, какие именно предложения рассматривались. США, заверил он, пока еще не выработали свою позиции по этому вопросу, но уже понимают позицию России по этому вопросу лучше, чем раньше.

По жесткому сценарию: изменит ли Трамп решение о выходе из договора РСМД
Политика

В интервью «Коммерсанту» Болтон добавил, что США не пытаются как-либо шантажировать Россию возможным разрывом договора РСМД. «Это вообще неправда, — заявил он. — Это российские нарушения договора о РСМД привели нас к нынешней точке». На вопрос журналиста газеты, приехал ли он в Москву «похоронить» договор и был ли Болтон «гонцом Трампа», которые приехал обсудить процесс выхода США из договора, советник заявил, что Трамп сделал «четкое и прямое заявление о своих взглядах». По словам Болтона, он «объяснял ход мыслей президента и то, какими могут быть следующие шаги», а конечное решение останется за президентом США.

Николай Патрушев стал первым, с кем встретился Болтон в ходе своего визита в Москву. Переговоры с секретарем российского Совбеза продлились около пяти часов. На них, кроме договора по РСМД и договора СНВ-3, обсуждалась также Сирия, Украина, Иран.

Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона
Политика

Сразу после встречи с Патрушевым Болтон направился в особняк МИДа, где у него запланирована встреча с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Также советник американского лидера намерен провести переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Источники ТАСС, «Интерфакса» и «РИА Новости» уточняли, что официальный визит Болтона продлится до 23 октября включительно.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Джон Болтон , Николай Патрушев , вооружения
Главное
Совбез России отчитался о пятичасовой встрече Патрушева и Болтона Политика
Материалы по теме
Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона Политика
Путин на встрече с Болтоном потребует «разъяснения по множеству тем» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter