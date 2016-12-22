В МЧС предупредили об угрозе взрыва на горящем заводе во Владикавказе

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе, где в ночь на 21 октября произошел пожар, сохраняется угроза взрыва. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пощадь пожара достигла уже 4,5 тыс. кв.м.
«Так как идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе», — рассказали в МЧС.
Информацию о том, что в цехах завода может произойти взрыв подтвердил и источник «РИА Новости» в спасательных службах. «В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», — сообщил собеседник агентства.
Вместе с тем в пресс-службе завода утверждают, что вредных выбросов во время пожара зафиксировано не было. «В настоящее время на месте ЧП работают представители администрации завода, правоохранительных и контролирующих надзорных органов. Предстоит установить причины и условия чрезвычайного происшествия. Опасности для жителей города пожар не представляет, никаких вредных выбросов не производится, завод работает в штатном режиме», — заявил представитель пресс-службы.
По изначальной информации площадь пожара на «Электроцинке» оценивалась в 500 кв.м, однако через несколько часов в пресс-службе МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась вдвое, до 1 тыс. кв.м. Огонь продолжает стремительно разрастаться — по последним данным, предоставленным МЧС, площадь пожара достигает уже 4,5 тыс. кв.м. При тушении огня погиб один из пожарных, двое пострадали. «Все трое — один погибший и два пострадавших — пожарные. Это звено, которое пошло на разведку в самом начале», — рассказали в МЧС.
«Электроцинк» — крупнейшее промышленных предприятий в Северной Осетии. Завод, на котором трудятся около 1800 человек, входит в состав УГМК.