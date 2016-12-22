НТВ опубликовал видео тушения пожара на заводе во Владикавказе

Телеканал НТВ опубликовал на своем Telegram-канале видео тушения пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.
На кадрах видно, как пожарные тушат возгорание на заводе. С крыши здания поднимаются столбы дыма и видно пламя.
Пожар на заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября, в помещении одного из цехов. Причина возгорания пока не известна. В момент инцидента внутри помещения не было людей. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. При тушении погиб один пожарный, двое пострадали. Позднее сообщалось, что в здании завода произошло обрушение на площади 500 кв. м.
Глава завода «Электроцинк» Игорь Ходыко сообщил, что работа предприятия полностью остановлена, передает «Интерфакс». Он отметил, что нет возможности осуществлять технологические процессы в таких условиях. Ходыко добавил, что вопрос о возобновлении работы завода будет решаться после ликвидации пожара.