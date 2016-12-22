МИД заявил о «запертых в кабинетах» депутатах на голосовании в Македонии

Министерство иностранных дел России сообщило, что у парламентариев во время голосования о смене названия Республики Македонии изымали мобильные телефоны и запирали в кабинетах. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

По данным МИДа, восемь голосов, которые были необходимы, чтобы внести изменения в Конституцию, «были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов». В министерстве утверждают, что трое из депутатов были освобождены из-под ареста и еще двоим, против которых были возбуждены дела, пообещали свободу в обмен на их голос. Также им были сделаны, по мнению Москвы, «коррупционные финансовые предложения».

В МИДе заметили, что американский посол был в здании парламента до того, как было окончено заседание. По мнению российского ведомства, этот факт «не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом».

Голосование об изменении названия Македонии в Москве посчитали «откровенным попранием всех норм», как с точки зрения закона, так и в «морально-нравственном плане». «Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев», — заметили в МИДе. Также в ведомстве сказали, что было «проигнорировано» мнение двух третьей македонцев, которые проголосовали на референдуме против изменения названия страны. «Решение спора между Афинами и Скопье должно опираться на правовые основы, на широкую поддержку народа, а не раскалывать общество», — заметили в российском Министерстве иностранных дел.

Македония должна сменить название на Республику Северная Македония, чтобы вступить в ЕС и НАТО. У Греции есть провинция с таким же названием, и две соседних страны ведут споры из-за названия государства и провинции. В результате обе страны заключили соглашение о переименовании македонского государства. В конце сентября в Македонии состоялся соответствующий референдум, однако он был признан несостоявшимся, потому что на него пришли около 37% граждан при необходимых 50%. Несмотря на это, более 91% проголосовавших выступили за переименование страны.

В пятницу, 19 октября, македонский парламент одобрил поправки в Конституцию о переименовании в Республику Северная Македония. За проголосовали 80 депутатов из 120.