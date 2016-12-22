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Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся
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Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся
Политика, 16:48
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Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся
Большинство проголосовавших высказались за то, чтобы переименовать страну в Северную Македонию, однако из-за низкой явки — 37% — референдум в Македонии признали несостоявшимся
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски в ходе пресс-конференции объявил о том, что референдум о переименовании республики не состоялся из-за низкой явки. Об этом сообщает Македонское информационное агентство.

Согласно официальным данным избиркома страны явка на референдум составила 36,91%, тогда как законодательство (.pdf) требует участия более 50%. За смену названия страны с Республики Македония на Северную Македонию высказались 91,46% принявших участие в голосовании, против — 5,65%.

Плебисцит, который прошел накануне, 30 сентября, носит консультативный характер. Вынесенный на общественное обсуждение вопрос поставлен так, что переименование страны позволит рассчитывать на вступление республики в Евросоюз и НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже объявил о том, что намерен добиваться смены названия страны и поставит этот вопрос на голосование в парламенте. В случае еще одного провала он объявит досрочные парламентские выборы. Днем ранее он поздравил всех граждан Македонии с завершением референдума и заявил об успехе демократии и европейской Македонии.

В МИД России заявили, что результаты голосования «недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения».

«Ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны», — указали в МИДе.

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«Итоги голосования незамедлительно приветствовало руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон. Налицо стремление обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО, несмотря на мнение македонского народа», — отметили в российском министерстве.

Название республики было причиной споров между бывшей югославской республикой и Грецией на протяжении последних 27 лет. На принятии решения о переименовании настаивали Афины, поскольку опасались за то, что соседняя республика будет претендовать на греческую провинцию, которая также называется Македония. Афины ​даже блокировали вступление Македонии в Евросоюз и Североатлантический альянс, но Скопье в итоге пошел​ навстречу, и соглашение было достигнуто.

Авторы: Анна Трунина, Константин Ткаченко.
Теги: Македония , Референдум
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