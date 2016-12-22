Македонский парламент поддержал переименование страны

Македония сменит название, что позволит республике вступить в НАТО и Евросоюз. Ранее за смену названия на референдуме проголосовали 36,91% граждан

Премьер Македонии Зоран Заев стоит за трибуной с логотипом «Европейская Македония» (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Парламент Македонии одобрил поправки в Конституцию, подразумевающие переименование страны в республику Северная Македония. Об этом сообщает Reuters.

Из 120 депутатов Собрания Македонии 80 проголосовали за изменения названия страны — решения, которое позволит стране вступить в НАТО и Евросоюз.

В конце сентябре в Македонии прошел референдум о переименовании республики в Северную Македонию. Явка на голосовании составила 36,91% при необходимых законом 50%, референдум был признан несостоявшимся. Из тех, кто принял участие в голосовании 91,46% поддержали переименование страны.

Плебисцит имел консультативный характер, вопрос об изменении названия был сформулирован так, чтобы указать на перспективы вступления страны в Евросоюз и НАТО в случае голосования «за». Сейчас вступление страны в НАТО и Евросоюз блокирует Греция. Афины считают, что Скопье будет претендовать на греческую провинцию Македония. В связи этим Греция блокирует вступление Македонии в европейский блок и североатлантический альянс из-за ее названия.

Премьер-министр Зоран Заев после референдума заявил, что намерен добиться переименования страны и выдвинет этот вопрос на голосование в парламенте. Если голосование в парламенте будет тоже неудачным, Заев обещал объявить досрочные парламентские выборы.​