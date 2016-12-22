Болтон обсудил с Патрушевым соглашения России и США о вооружениях

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своей поездки в Москву встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и обсудил с ним вопросы международной повестки, в частности, соглашения о вооружении и сложившуюся в Сирии ситуацию. Об этом сообщила в Twitter американская дипмиссия.

«Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении посольства США в Москве.

В Москве Болтон намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и Болтон могут обсудить на предстоящей встрече заявления Вашингтона о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сам советник Трампа ранее рассказывал, что целью его визита в Москву является продолжение диалога между лидерами России и США, который был начат на саммите в Хельсинки. По данным источников ТАСС, «Интерфакса» и «РИА Новости», визит Болтона продлится до 23 октября включительно. По данным источников газеты Guardian, Болтон — сторонник отказа от договора ДРСМД и продвигает эту идею в Белом доме.

В минувшую субботу, 20 октября, президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Невада заявил о намерении разорвать договор РСМД, который был заключен в 1987 году. Необходимость такой меры глава государства обосновал тем, что Россия допускает нарушения вопреки договору. В МИДе пригрозили ответными мерами «в том числе военно-технического характера».