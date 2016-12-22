СМИ узнали о продвижении Болтоном идеи выхода из договора о ракетах

Советник президента США рекомендует Трампу выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Россия, предположительно, его не соблюдает. Москва ранее подобные обвинения в свой адрес отвергала

Джон Болтон (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон настаивает на отказе Вашингтона от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Соглашение было подписано СССР и США для контроля над вооружениями сторон в период Холодной войны.

Решение о выходе США из соглашения еще не принято: против выступают некоторые сотрудники Государственного департамента и Пентагона. Обсуждение ситуации вокруг ДРСМД в Белом доме, запланированное на понедельник, было отложено, отмечает газета.

Болтон также блокирует продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенный США и Россией в 2010-м году, заявили газете бывшие чиновники США. Договор подразумевает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и других стратегических вооружений и истекает в 2021 году. СНВ-III можно продлить еще на пять лет по взаимной договоренности.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре говорил, что Москва готова к диалогу по СНВ-III, «иметь такой документ — гораздо лучше, чем его не иметь», отмечал министр. Но, по информации The Guardian, Болтон выступает против возобновление диалога по стратегической стабильности. Предполагалось, что зеленый свет возобновлению переговоров должны были дать после встречи Болтона с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в августе, но этого не случилось.

Более того, пишет издание, США на этой неделе проинформировали своих европейских союзников о предложении выйти из ДРСМД, чтобы узнать их реакцию. Британские чиновники были обеспокоены предложением выйти из договора, сообщает газета.​

По договору РСМД СССР и США обязались уничтожить баллистические крылатые ракеты средней и малой дальности, а также их пусковые установки. Договор был выполнен, но теперь Вашингтон обвиняет Москву в разработке новой ракеты 9М729, которая нарушает условия договора. Россия в ответ заявляет, что ракета с таким индексом «не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность». Москва в свою очередь предъявляет собственные претензии Вашингтону, в частности, по размещению в Восточной Европе установок, с которых могут запускаться в том числе и ударные крылатые ракеты.