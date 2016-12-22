Советник Трампа по нацбезопасности назвал цель поездки в Россию

Джон Болтон планирует отправиться в Москву, чтобы обсудить возможности прогресса в российско-американских отношениях. В прошлый раз он приезжал перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал в интервью журналисту Хью Хьюитту, что в ближайшее время отправится в Москву. Интервью опубликовано на сайте журналиста.

Как рассказал Болтон, на ближайшие десять дней у него запланированы поездки в Москву и на Кавказ. «Цель [поездки. — РБК] — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин провели в Хельсинки во время летних переговоров, обсудить российско-американские отношения, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и расхождения», — сказал Болтон.

Визит на Кавказ Болтон совершит для того, чтобы оценить ту важную географическую роль, которую несут страны региона, имея отношения с Ираном, Россией и Турцией. Он не уточнил, какие страны он планирует посетить. Советник Трампа добавил, что его поездка проводится в тесном контакте с министром обороны США Джимом Мэттисом и главой Госдепа Майком Помпео.

Болтон приезжал в Москву перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки для ее подготовки. Переговоры президентом России и США прошли 16 июля: оба лидера позитивно оценили встречу. «Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда», — говорил Трамп.

Но к улучшению отношений между странами встреча не привела. Переговоры Трампа с Путиным активно критиковались американскими СМИ на фоне обсуждения темы предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году. В итоге после переговоров в сенате США началось активное обсуждение новых санкционных законопроектов.