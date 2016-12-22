Песков прокомментировал возможность обсуждения ДРСМД Путиным и Болтоном

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и президент России Владимир Путин могут обсудить заявления Вашингтона о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков. Как уточняет «Интерфакс», пресс-секретарь президента России добавил, что встреча Путина и Болтона планируется, но она произойдет не в понедельник, 22 октября.

Ранее Трамп заявил о возможности выхода США из ДРСМД. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал он на встрече со своими сторонниками в штате Невада. Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ сказал, что если в Вашингтоне продолжат «действовать топорно и грубо» и будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, то Москве «ничего не останется, кроме как принимать ответные меры, в том числе военно-технического характера».

Cам Болтон ранее говорил, что цель его визита в Россию — продолжение диалога между Путиным и Трампом, начатого на саммите в Хельсинки. Как сообщили источники ТАСС, «Интерфакса» и «РИА Новости», Болтон прибыл в Москву в воскресенье, 21 октября, его официальный визит продлится два дня — 22 и 23 октября.

За два дня до заявления Трампа о возможном выходе из ДРСМД газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Болтон является сторонником отказа от договора и продвигает эту идею в Вашингтоне.



