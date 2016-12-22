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Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет
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Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет
Дедолларизация, 12:36
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Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя планы дедолларизации экономики страны, сказал, что в ближайшие 20 лет Россия не сможет торговать с Европой, ведя расчеты в национальной валюте. Об этом Кудрин заявил в кулуарах Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах России» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Сама тема о планах дедолларизации сегодня спекулятивно звучит», — отметил Кудрин. Он сказал, что Россия покупает оборудование, товары и материалы на всем мировом рынке, но самым «близким» импортером является Европа. Кудрин пояснил, что с европейскими странами Россия не сможет торговать в рублях. Именно поэтому необходимо «иметь большой объем конвертируемой валюты», в том числе доллары и евро, пояснил глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что в этом списке юань — не конвертируемая валюта, поэтому за эту валюту «мало что продадут на мировых рынках». «Если мы хотим покупать современные, нужные нам товары, мы должны строго следить, с кем мы перейдем на торговлю национальной валютой, это со странами, которые у нас что-то хотят купить», — заметил он. Глава Счетной палаты пояснил, что российский экспорт ограничен, а следовательно, и ограничивается «масштаб» расчетов в национальных валютах. Кудрин пояснил, что именно поэтому в ближайшие 20 лет большая часть торговли будет осуществляться за конвертируемую валюту.

План по дедолларизации российской экономики. Главное
Экономика


В июле банк ВТБ предложил план по увеличению использования рубля в международных расчетах. Глава этого кредитного учреждения Андрей Костин попросил президента Владимира Путина и правительство рассмотреть предложение банка. Российский лидер поддержал план, но пояснил, что полностью Россия от доллара отказываться не будет.

Теги: Счетная палата , Санкт-Петербург
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