СМИ узнали о турецкой охране для невесты погибшего саудовского журналиста

Власти Турции предоставили круглосуточную охрану своей гражданке Хатидже Дженгиз, невесте саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, погибшего в консульстве королевства в Стамбуле. Об этом сообщают источники газеты Hurrieyt и издания Sabah.

Хашкаджи, писавший для газеты The Washington Post и критиковавший действия Эр-Рияда, пропал 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист должен был получить документы для свадьбы, невеста ожидала жениха возле ограды консульства.

Генпрокуратура Саудовской Аравии официально признала гибель журналиста 20 октября. По информации ведомства, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший гибель Хашкаджи. По делу о смерти журналиста задержали 18 человек.

Великобритания, Франция и Германия осудили действия Эр-Рияда после убийства Хашкаджи, обвинив власти королевства в недостаточности предоставления информации по этому делу. В Минфине США также поддержали заявление трех европейских стран, однако американский президент Дональд Трамп отмечал, что верит Эр-Рияду и пообещал обсудить ситуацию с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.