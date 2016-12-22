Трамп заявил о доверии Саудовской Аравии в деле о гибели журналиста

Президент США Дональд Трамп назвал заслуживающим доверия заявления Саудовской Аравии о смерти журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, но назвал его гибель неприемлемой. Его слова передает Reuters.
Американские лидер также отметил, что раскрытая информация о судьбе журналиста стала «хорошим первым шагом». Также он отметил, что возможные санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении Эр-Рияда, не коснутся крупных оборонных заказов. Ранее Трамп допускал возможные ограничения, которые могут быть наложены на королевство в связи с гибелью журналиста.
Трамп также сообщил, что он поговорит с наследным принцем Саудовской Аравией Мухаммедом Аль Саудом.
Хашкаджи пропал 2 октября после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. В субботу, 20 октября, прокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате ссоры в дипломатическом ведомстве. По подозрению были задержаны 18 саудовских граждан. О том, что было найдено его тело, не сообщается. После этого заявления в разведке Саудовской Аравии был уволен ряд сотрудников, в том числе заместитель главы ведомства Ахмед Ассири.
В Белом доме заявили, что были опечалены сообщениями о смерти Хашкаджи и отметили, что следят за ходом расследования обстоятельств его гибели. Также в администрации американского президента выразили соболезнования родным и близким журналиста.