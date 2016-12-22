Три страны из G7 осудили убийство журналиста в саудовском консульстве

Саудовская Аравия должна предоставить больше фактов в своем объяснении гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, убийство которого «ничто не может оправдать», говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии, опубликованном на сайте британского МИДа.
«Ничто не может оправдать это убийство, и мы осуждаем его в максимально возможной степени», — говорится в заявлении. Лондон, Париж и Берлин считают, что необходимо как можно скорее прояснить, что случилось с журналистом на самом деле, «за пределами гипотез», которые появились после исчезновения журналиста 2 октября.
«Мы просим вести расследование до тех пор, пока виновные не будут четко определены», — приводится на сайте британского МИДа заявление трех стран.
Хашкаджи исчез 2 октября, после того как отправился в саудовское консульство в Стамбуле, где должен был получить документы, необходимые для заключения брака. После его пропажи Турция заявила, что к его исчезновению и возможному убийству могут быть причастны 15 саудовцев, в Эр-Рияде эти обвинения отвергли.
Однако 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что журналист был убит в здании саудовского консульства в результате ссоры с находившимися в консульстве людьми. Саудовский генпрокурор не уточнил, кто именно убил Хашкаджи, но сообщил, что по данному делу были задержаны 18 человек, являющиеся подданными Саудовской Аравии.
Кроме того, в тот же день были уволены советник кронпринца Сауд аль-Кахтани и высокопоставленный сотрудник саудовской разведки Ахмед Ассири.