Минфин США счел недостаточными объяснения Эр-Рияда по гибели журналиста

Объяснения гибели журналиста Джамаля Хашкаджи со стороны Саудовской Аравии это «хороший первый шаг», но этого «недостаточно». Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.
«Было бы слишком рано давать комментарий по санкциям или любым проблемам, пока расследование не закончилось и мы не узнали всего о происшествии», — добавил Мнучин. Он подтвердил, что отказывается от посещения саудовской инвестиционной конференции. Тем не менее он посетит Эр-Рияд для переговоров с саудовским министром финансов о противодействии финансированию терроризма и для обсуждения планов США по введению санкций против Иран.
C похожим заявлением в воскресенье, 21 октября, выступил министр Британии по Brexit, который заявил, что не считает заявления саудовцев ненадежным. Министр финансов Франции Бруно Ле Мар в свою очередь назвал слова Эр-Рияда прогрессом, добавив что ждет полноценного и открытого расследования.
Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 октября, говорил, что считает объяснение, данное саудовскими властями, «заслуживающим доверия». По его словам, санкции против Эр-Рияда не затронут крупные оборонные заказы.
В субботу генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в консульстве страны в Стамбуле в результате ссоры с людьми, которые его там встретили. Позднее высокопоставленный источник в правительстве говорил Reuters, что Хашкаджи умер от удушения.
Саудовские власти в течение двух недель отрицали гибель журналиста, который пропал 2 октября, когда зашел в консульство страны в Стамбуле. Турецкие власти в свою очередь заявляли, что в консульстве Хашкаджи ждали 15 сотрудников саудовских спецслужб, которые убили журналиста.
Согласно заявлению Эр-Рияда, после убийства журналиста были задержаны 18 подозреваемых, в отставку были отправлены высокопоставленный сотрудник разведки и советник кронпринца.