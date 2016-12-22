Минфин США счел недостаточными объяснения Эр-Рияда по гибели журналиста

Стивен Мнучин считает, что объяснения, данные Саудовской Аравией по гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, недостаточны. Дональд Трамп ранее говорил, что оборонные контракты с Эр-Риядом не попадут под санкции

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Объяснения гибели журналиста Джамаля Хашкаджи со стороны Саудовской Аравии это «хороший первый шаг», но этого «недостаточно». Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.​

«Было бы слишком рано давать комментарий по санкциям или любым проблемам, пока расследование не закончилось и мы не узнали всего о происшествии», — добавил Мнучин. Он подтвердил, что отказывается от посещения саудовской инвестиционной конференции. Тем не менее он посетит Эр-Рияд для переговоров с саудовским министром финансов о противодействии финансированию терроризма и для обсуждения планов США по введению санкций против Иран.

C похожим заявлением в воскресенье, 21 октября, выступил министр Британии по Brexit, который заявил, что не считает заявления саудовцев ненадежным. Министр финансов Франции Бруно Ле Мар в свою очередь назвал слова Эр-Рияда прогрессом, добавив что ждет полноценного и открытого расследования.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 октября, говорил, что считает объяснение, данное саудовскими властями, «заслуживающим доверия». По его словам, санкции против Эр-Рияда не затронут крупные оборонные заказы.

В субботу генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в консульстве страны в Стамбуле в результате ссоры с людьми, которые его там встретили. Позднее высокопоставленный источник в правительстве говорил Reuters, что Хашкаджи умер от удушения.

Саудовские власти в течение двух недель отрицали гибель журналиста, который пропал 2 октября, когда зашел в консульство страны в Стамбуле. Турецкие власти в свою очередь заявляли, что в консульстве Хашкаджи ждали 15 сотрудников саудовских спецслужб, которые убили журналиста.

Согласно заявлению Эр-Рияда, после убийства журналиста были задержаны 18 подозреваемых, в отставку были отправлены высокопоставленный сотрудник разведки и советник кронпринца.