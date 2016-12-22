В Совфеде пообещали расследовать применение белого фосфора в Сирии

Возможное применение международной коалицией боеприпасов с белым фосфором при обстреле сирийского города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор потребует «серьезного разбирательства». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Россия поднимет вопрос о расследовании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совете безопасности ООН. Косачев напомнил, что применение белого фосфора запрещено дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

Ранее источники агентства SANA сообщили, что ВВС коалиции атаковали Хаджин при помощи фосфорных боеприпасов. При обстреле никто не пострадал.

Косачев отметил, что Минобороны России в сентябре также сообщало, что американские истребители F-15 нанесли удар фосфорными боеприпасами в Дейр-эз-З​оре. В Пентагоне опровергали эти данные.