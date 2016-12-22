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Родители напавшего на колледж в Керчи не забирали его тело из морга
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Родители напавшего на колледж в Керчи не забирали его тело из морга
Взрыв в Керчи, 15:42
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Родители напавшего на колледж в Керчи не забирали его тело из морга

Родители 18-летнего студента четвертого курса Керчинского политехнического колледжа Владислава Рослякова, напавшего на учебное заведение, не забирали его тело из морга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева. «По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались», — сказал он.

Место и дата похорон Владислава Рослякова пока не определены из-за проводимых следственных действий, заявил РБК замглавы администрации Керчи Сергей Шимко. «На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы. С родственниками тоже проводятся различные следственные мероприятия», — сказал Шимко.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Росляков 17 октября открыл стрельбу из охотничьего ружья в политехническом колледже, а затем подорвал самодельное взрывное устройство в столовой учебного заведения. Жертвами стрелка стали 21 человек, более 50 пострадали, сам Росляков покончил с собой.

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Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц общеопасным способом). Семьям погибших выплатят 1 млн руб. на каждого умершего, пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В Крыму и Севастополе с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Теги: Керчь , нападение , Стрелок , Убийство
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