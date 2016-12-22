Правительство выплатит семьям погибших в Керчи по 1 млн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому будет оказана финансовая помощь пострадавшим и семьям погибших 17 октября в Керченском политехническом колледже. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Из резервного фонда правительства выделено 60 млн руб.

Семьям погибших будет выплачено 1 млн руб. на каждого умершего, пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего совершил самоубийство.

По последним данным, погиб 21 человек, включая самого Рослякова, 43 находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В Крыму и Севастополе с 18 октября объявлен трехдневный траур.