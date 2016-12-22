В Росгвардии сообщили об отсутствии охраны в колледже в Керчи

Керченский политехнический колледж, подвергшийся нападению 17 октября, не был оснащен постами частной охранной организации. Об этом сообщил РБК секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов.
«На физическую охрану договор не был заключен. Известно, что была выведена кнопка на пульт частной охранной организации, работала она или нет, будет выяснять следствие», — сказал Козлов. Он напомнил, что еще в октябре 2017 года правительство постановило утвердить требования к антитеррористической защищенности объектов Минобрнауки.
В документе указывается, что учебные заведения должны охраняться частными охранными организациями или ведомственной охраной. Козлов отметил, что постановление было принято недавно и не все учебные заведения успели запланировать соответствующие расходы. Секретарь подчеркнул, что в керченском колледже отсутствовали рамки металлоискателей и не работал пропускной режим.
Стрельба и взрыв в колледже произошли днем 17 октября, погибли 19 человек, более 50 пострадали. Следственный комитет (СК) России сообщал, что на колледж напал студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Молодой человек пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, позднее его тело нашли в одном из помещений колледжа.
СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК), но затем переквалифицировал на статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).