Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи

Врачи приняли решение о госпитализации одного из пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже после его повторного обращения в медицинское учреждение. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
«В РДКБ [Республиканская детская клиническая больница в Симферополе] добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести», — заявила представитель ведомства.
По ее словам, в больницы продолжают поступать те, кто ранее отказался от медицинской помощи. Таким образом, в настоящий момент в Крыму проходят лечение 23 человека.
Ранее министерство сообщало, что на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма находятся 22 пострадавших, еще 23 направлены в другие регионы России.
17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пронес в учебное заведение ружье. Он расстрелял учителей и студентов и оставил взрывное устройство, сработавшее в столовой. В результате погибли 20 человек, а сам студент совершил самоубийство. Более 40 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.