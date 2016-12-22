Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи

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Глава Росгвардии Золотов предложил «пропустить Навального через полиграф»

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Шойгу назвал число убитых боевиков за три года операции России в Сирии

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В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека

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