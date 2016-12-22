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Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи
Общество, 11:02
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Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи

Врачи приняли решение о госпитализации одного из пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже после его повторного обращения в медицинское учреждение. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

«В РДКБ [Республиканская детская клиническая больница в Симферополе] добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести», — заявила представитель ведомства.

По ее словам, в больницы продолжают поступать те, кто ранее отказался от медицинской помощи. Таким образом, в настоящий момент в Крыму проходят лечение 23 человека.

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в колледже в Керчи
Общество

Ранее министерство сообщало, что на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма находя​тся 22 пострадавших, еще 23 направлены в другие регионы России.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пронес в учебное заведение ружье. Он расстрелял учителей и студентов и оставил взрывное устройство, сработавшее в столовой. В результате погибли 20 человек, а сам студент совершил самоубийство. Более 40 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Теги: Керчь , стрельба , пострадавший , госпитализация
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