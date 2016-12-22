Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в колледже в Керчи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минздрава отметила, что в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находятся шесть девочек в возрасте от 14 до 19 лет. Три из них в состоянии крайней степени тяжести, остальные в стабильно тяжелом. Министр рассказала, что девочкам поставили устройства стабилизации скелетов и провели хирургическую обработку ран.

«Весь комплекс мер был проведен. Трое на аппаратном дыхании. Но есть признаки активизации головного мозга», — сказала она.

Скворцова добавила, что еще двух пострадавших — женщин 63 и 20 лет — доставили в институт Вишневского. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того 30-летнюю сотрудницу колледжа поместили в Центр нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко с подозрением на перелом основания черепа. Она находится в состоянии между тяжелым и средней тяжести.

«Состояние ни у кого не хуже, стабилизировалось, с некоторыми признаками улучшения у тех, кто в крайне тяжелом состоянии находился», — отметила Скворцова, добавив, что донорской крови и препаратов достаточно.

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведение с ружьем. Он расстрелял учителей и студентов и оставил взрывное устройство, сдетонировавшее в столовой. В результате погибли 20 человек, а сам студент совершил самоубийство. Около 40 пострадавших находятся в больницах. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.

В Крыму и Севастополе с 18 октября объявили трехдневный траур. В пятницу, 19 октября, в Керчи похоронили девятерых погибших.