СМИ узнали о гибели подозреваемого по делу об убийстве журналиста WP

Один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в аварии в Эр-Рияде. Об этом сообщает турецкая газета ​Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По данным издания, им оказался 31-летний пилот, лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани. Он был одним из 15 саудовцев, которые прибыли в Турцию 2 октября на частном самолете.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, который был известен критикой саудовских властей, пропал 2 октября, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Источники WP и Reuters сообщали, что до исчезновения Хашкаджи в Турцию из Саудовской Аравии прибыла группа из 15 человек.

Власти Саудовской Аравии заявляли, что журналист пропал, после того как вышел из консульства. Полиция Турции провела в здании дипмиссии обыски. Агентство Associated Press сообщало, что полиция обнаружила улики, доказывающие версию убийства журналиста в консульстве.

По данным The New York Times, один из подозреваемых по делу об исчезновении Хашкаджи часто сопровождал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. При этом девять подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности.