ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,38 65,34 EUR Нал. 75,96 74,86 USD Бирж. 65,84 +0,02 EUR Бирж. 75,35 -0,08 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6591,40 -138,50 IMOEX 2361,42 -0,72% RTSI 1129,79 -0,91% Brent 79,54 -0,09% DJIA 25378,27 -1,28% Nasdaq 7485,14 -2,06%
Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу
Лента новостей
Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу 10:08, Общество Информационное моделирование зданий: как строить быстрее и дешевле 10:06, РБК и Schneider Electric Автобус с сотрудниками «Норникеля» попал в ДТП в Норильске 09:53, Общество Просто добавь воды: как устроена индустрия спортивного питания 09:48, Стиль Вертолет упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan 09:41, Общество Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 09:39, РБК и Lenovo «Строишь быстро — выживешь» и другие антикризисные правила девелопера 09:37, Строительство  Focus назвал новейший британский танк «убийцей «Арматы» 09:29, Технологии и медиа Ищенко прокомментировал возможность отказа от выборов главы Приморья 09:13, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:08, РБК и Сбербанк Uber решила создать сервис для временных подработок 08:59, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у московского банка 08:52, Финансы Mercedes под Ростовом протащил «копейку» несколько километров по трассе 08:42, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 08:35, РБК и Thomson Reuters Минфин спрогнозировал увеличение профицита бюджета в 2018 году в 4 раза 08:25, Финансы Цены на нефть упали ниже $80: стоит ли ждать дальнейшего снижения 08:03, Quote X5 Retail Group не смогла за год найти места под магазины на вокзалах 08:00, Бизнес Чем определяется ценность мяса и его стоимость 07:40, РБК и Мираторг МЧС сообщило об обнаружении пропавших в Приморье рыбаков 07:34, Общество На Кубани часть гостиниц не стала взимать с туристов курортный сбор 07:30, Бизнес Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов 07:00, Общество Минздрав предложил включить в план Белоусова проекты по борьбе с раком 07:00, Общество Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года 06:48, Политика Китай вслед за Россией и ЕС попросил помощи ВТО в разрешении спора с США 06:28, Экономика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 06:12, РБК и Philips Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP 05:48, Политика Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации участницам Pussy Riot 05:08, Политика Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах 04:50, Политика
Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу
Взрыв в Керчи, 10:08
0
Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу

Решение о месте похорон студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже Керчи, примут его родственники. Об этом заявил «РИА Новости» глава керченской администрации Сергей Бороздин.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Рослякова похоронят спустя две недели «на кладбище в секторе для безродных».

Крымский расстрел: как стало возможно массовое убийство в Керчи
Общество

«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация», — отметил глава города.

Бороздин добавил, что керченского стрелка похоронят сразу после проведения всех необходимых экспертиз.

Генпрокуратура начала проверку всех школ после атаки на колледж в Керчи
Общество

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении и покончил с собой. Он также привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, в том числе нападавший, еще более 40 пострадавших находятся в больницах.

Изначально СК завел уголовное дело по статье «теракт», однако потом переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

 

Теги: Керчь , Мэр , похороны , Стрелок
Главное
Вертолет упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan Общество
Материалы по теме
Врачи в Москве рассказали о состоянии доставленных из Керчи пострадавших Общество
Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter