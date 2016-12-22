Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу

Решение о месте похорон студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже Керчи, примут его родственники. Об этом заявил «РИА Новости» глава керченской администрации Сергей Бороздин.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Рослякова похоронят спустя две недели «на кладбище в секторе для безродных».

«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация», — отметил глава города.

Бороздин добавил, что керченского стрелка похоронят сразу после проведения всех необходимых экспертиз.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении и покончил с собой. Он также привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, в том числе нападавший, еще более 40 пострадавших находятся в больницах.

Изначально СК завел уголовное дело по статье «теракт», однако потом переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.