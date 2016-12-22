Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших при стрельбе в Керчи

Самолет МЧС России доставит в Москву семь пострадавших при стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Самолет вылетел из Симферополя в Москву. На борту воздушного судна находятся семь пострадавших при взрыве», — сказал представитель ведомства.
Пострадавших доставили в аэропорт Симферополя на вертолетах Ми-8, снабженных медицинским оборудованием. Агентство отмечает, что самолет должен приземлиться в подмосковном аэропорту Раменское.
Накануне 18-летний студент Владислав Росляков пришел в политехнический колледж Керчи с ружьем. Он оставил в столовой рюкзак с самодельным взрывным устройством, которое сдетонировало. После взрыва он расстрелял учителей и студентов и совершил самоубийство.
В результате погибли 21 человек, еще 43 пострадавших находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, следствие устанавливает возможных сообщников студента. Рослякову назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.