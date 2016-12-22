Генпрокуратура начала проверку всех школ после атаки на колледж в Керчи

Сотрудники российских прокуратур всех уровней проведут проверку соблюдения требований закона, направленных на обеспечение безопасности учащихся, во всех школах и других образовательных учреждениях России. Поручение о проведении соответствующей проверки дала Генеральная прокуратура.
«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание в том числе на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что по итогам проверки будет дана «оценка состоянию законности в обозначенной сфере».
17 октября учащийся политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в своем учебном заведении, после чего совершил самоубийство. Погиб, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова, ранено более 40.
Росляков свободно пронес оружие и взрывчатку в здание колледжа — у входа дежурила только вахтерша. 18 октября начальник отдела охраны ЧОП «Альфа» заявил «РИА Новости», что женщина успела нажать на тревожную кнопку.
«Там на вахте сидела бабушка, ее нанял сам колледж, она нажала на кнопку, и мы поехали, через 5 минут были там», — пояснил собеседник агентства.