Bloomberg рассказал об отказе России бойкотировать саудовский форум

Россия не будет бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям, которая пройдет в Саудовской Аравии с 23 по 25 октября. Многие иностранные компании уже отказались участвовать в нем из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего в The Washington Post. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, российская делегация будет состоять из большого числа влиятельных бизнесменов и чиновников, включая председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, президента АК «АЛРОСА» Сергея Иванова, главу ВТБ Андрея Костина. Кроме того, как пишет Bloomberg, в Эр-Рияд приедет российский миллиардер Михаил Гуцериев.

При этом от посещения форума из-за гибели Хашкаджи, как отмечает агентство, уже отказались ряд западных политиков и бизнесменов. В частности, об отказе в посещении Саудовской Аравии уже заявили министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, председатель совета директоров «JPMorgan Chase» Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам.

Кроме того, от возможности визита на форум отказался министр финансов США Стивен Мнучин. Такое решение он принял после встречи с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

Источники «РИА Новости», знакомые с процессом подготовки инвестиционного форума в Эр-Рияде, подтвердили информацию о планах Михаила Гуцириева и Дмитрия Конова посетить мероприятие. Также они сообщили, что в составе бизнес-делегации приедет член совета директоров «Сафмара» Саид Гуцериев.

Журналист Джамаль Хашкаджи, который был известен критикой саудовских властей, пропал 2 октября, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он прибыл для получения необходимых документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

В Эр-Рияде заявили, что журналист пропал, после того как вышел из консульства. Полиция Турции провела в здании дипмиссии обыски. Агентство Associated Press сообщало , что полиция обнаружила улики, доказывающие версию убийства журналиста в консульстве.По данным The New York Times, один из подозреваемых по делу об исчезновении Хашкаджи часто сопровождал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. При этом девять подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности.