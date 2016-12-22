Bloomberg рассказал об отказе России бойкотировать саудовский форум

Россия не будет бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям, которая пройдет в Саудовской Аравии с 23 по 25 октября. Многие иностранные компании уже отказались участвовать в нем из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, работавшего в The Washington Post. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, российская делегация будет состоять из большого числа влиятельных бизнесменов и чиновников, включая председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, президента АК «АЛРОСА» Сергея Иванова, главу ВТБ Андрея Костина. Кроме того, как пишет Bloomberg, в Эр-Рияд приедет российский миллиардер Михаил Гуцериев.

При этом от посещения форума из-за гибели Хашкаджи, как отмечает агентство, уже отказались ряд западных политиков и бизнесменов. В частности, об отказе в посещении Саудовской Аравии уже заявили министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, председатель совета директоров «JPMorgan Chase» Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиам.

Кроме того, от возможности визита на форум отказался министр финансов США Стивен Мнучин. Такое решение он принял после встречи с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

Источники «РИА Новости», знакомые с процессом подготовки инвестиционного форума в Эр-Рияде, подтвердили информацию о планах Михаила Гуцириева и Дмитрия Конова посетить мероприятие. Также они сообщили, что в составе бизнес-делегации приедет член совета директоров «Сафмара» Саид Гуцериев.

Журналист Джамаль Хашкаджи, который был известен критикой саудовских властей, пропал 2 октября, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он прибыл для получения необходимых документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.