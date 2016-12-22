Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве

Защита футболиста Александра Кокорина не согласна с квалификацией его действий следствием. Об этом РБК сообщили в пресс-службе адвокатского бюро А-ПРО.

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», — приводятся в сообщении слова президента бюро Олега Попова.

Ранее адвокат заявлял о несогласии с квалификацией действий Кокорина по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Адвокат настаивает, что действия футболиста следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ (побои).

Главное следственное управление столичного главка полиции предъявило обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статьям о побоях и хулиганстве. При этом их обвинили в совершении двух преступлений по статье «Побои», и одного по статье «Хулиганство». Также обвинения предъявили брату Кокорина Кириллу и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому.

8 октября футболисты и их знакомые напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина в кафе в центре Москвы. Они также избили водителя ведущей «Первого канала».

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). 11 октября Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. Арестованными также оказались брат Кокорина и Протасовицкий.

Кокорин и Мамаев находятся в московском СИЗО «Бутырка». Они подали прошение об изменении наказания на домашний арест.