Министр финансов США отменил поездку в Эр-Рияд после пропажи журналиста

Глава Минфина США Стивен Мнучин не поедет на инвестиционную конференцию в Саудовскую Аравию, об этом он рассказал в Twitter.

«Только что встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, и мы решили, что я не буду участвовать в саммите Future Investment Initiative в Саудовской Аравии», — написал Мнучин.

Данное решение было принято после исчезновения саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее от участия в конференции уже отказался ряд официальных лиц и компаний. В частности, в Эр-Рияд не поедет вице-президент Google Диана Грин, председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд, а также глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Свою поездку в Саудовскую Аравию отложила Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда.

От участия в конференции уже отказались Uber, Viacom и AOL, а освещать мероприятие не будут CNN, The Financial Times, The New York Times, CNBC и Bloomberg.

Власти Турции считают, что к исчезновению и возможному убийству Хашкаджи могут быть причастны 15 саудовцев. По данным CNN, в Эр-Рияде готовятся признать его смерть, но планируют заявить, что это произошло случайно.