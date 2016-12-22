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CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе
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CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе
Политика, 15 окт, 23:48
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CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе
Смерть Джамаля Хашкаджи саудовские чиновники намерены представить как случайную. Эр-Рияд придерживается версии, по которой причиной гибели колумниста WP стала небрежность лиц, проводивших операцию по его вывозу из Турции
Фото: Murad Sezer / Reuters

Саудовская Аравия готовится официально признать смерть ​журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По версии телеканала, официальные лица Саудовской Аравии намерены заявить, что журналист случайно умер во время допроса. Заявления об этом будут включены в готовящийся отчет о смерти журналиста. Эр-Рияд намерен признаться, что планировал похитить и тайно вывезти журналиста из страны, но не убивать.

Смерть Хашкаджи, утверждают в Саудовской Аравии, была связана с небрежностью лиц, проводивших операцию. Всех ответственных за гибель журналиста, Эр-Рияд пообещает наказать со всей строгостью.

Информацию CNN передали два источника, знакомые с содержанием готовящегося отчета. Вместе с тем, один из источников отметил, что текст документа все еще находится в работе и может быть изменен.

Саудовский колумнист американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. После того, как журналист зашел в двери генконсульства, он не выходил на связь. У здания консульства в день исчезновения Хашкаджи его ждала невеста, которую не пустили внутрь здания. Спустя пять часов ожидания в генконсульстве ей заявили, что Хашкаджи уже покинул здание.

Источники Reuters и The Washington Post сообщали, что турецкая полиция изучает версию убийства Хашкаджи внутри здания консульства. Власти Турции направили запрос послу Саудовской Аравии с просьбой провести обыск в консульстве.

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Турецкая полиция, по сообщениям источников, предполагает, что тело Хашкаджи могли вывезти из здания. Тем не менее 15 октября издание Haber Turk со ссылкой на источники в полиции сообщило, что по одной из версий тело журналиста могли растворить в кислоте.

По данным Би-би-си, турецкие чиновники винят в пропаже Хашкаджи саудовских агентов. При этом Би-би-си указывает на публикацию турецкой газеты Daily Sabah, которая писала, что в день пропажи Хашкаджи в Турцию прилетели 15 граждан Саудовской Аравии, которые разместились в двух отелях неподалеку от саудовского консульства. Все они покинули страну в тот же день вечером.Одного из из этих саудовцев, попавшего на фото, Би-би-си идентифицировала как бывшего полковника саудовской разведки.

13 октября появилось еще одно доказательство в деле Хашкаджи. Как выяснилось, разговоры журналиста, предшествовавшие его убийству, оказались записаны на его «умные» часы производства Apple. Устройство автоматически загрузило их в iCloud.

Дело пропавшего журналиста серьезно осложнило отношения Саудовской Аравии с США и странами ЕС. 14 октября Би-би-си рассказала о планах Вашингтона и Лондона бойкотировать конференцию в Эр-Рияде (позднее в Вашингтоне эту информацию опровергли). На ситуацию обратил внимание лично Дональд Трамп. Пропажу журналиста он обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Саудовская Аравия , журналист
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