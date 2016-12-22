Мамаеву предъявили первое обвинение

На футболистов Мамаева и Кокорина завели дела по статьям о побоях и о хулиганстве. Теперь Мамаеву предъявили обвинения по первому делу, рассказал источник РБК

Павел Мамаев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что футболисту Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по ст. 116 УК (побои). Также об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

По словам собеседника РБК, следственные органы изучают видеозапись, которая была сделана в «Кофемании», но будет ли решаться вопрос о предъявлении по второму эпизоду, пока неясно.

Ранее во вторник с Мамаевым и другим футболистом, Александром Кокориным, была проведена очная ставка, сообщило «РИА Новости». На очную ставку в СИЗО «Бутырка» пришли руководитель ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и его адвокат. По данным источника агентства в правоохранительных органах, там же присутствовал и глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Футболисты были арестованы после того, как стали участниками двух драк 8 октября. Конфликт с участием Пака и Гайсина произошел днем в московском кафе. До этого компания, в которой были спортсмены, также подралась с водителем ведущей «Первого канала».

Затем о местоположении футболистов ничего не было известно. Московское МВД предложило им самостоятельно явиться в полицию для объяснений до 18:00 среды, в противном случае власти пригрозили объявить их в розыск. Кокорин и Мамаев в итоге явились.

На Кокорина и Мамаева возбудили два уголовных дела — по статье о побоях (ст. 116 УК) и о хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 213 УК). 11 октября суд постановил арестовать футболистов на два месяца. «Мне очень стыдно за свое поведение перед семьей, родителями, клубом, болельщиками», — сказал тогда на суде Кокорин.