Трамп назвал новое соглашение вместо НАФТА исторической сделкой
Политика, 14:48
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Трамп назвал новое соглашение вместо НАФТА исторической сделкой
Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США, Канада и Мексика заключили историческую сделку USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — соглашение США, Мексики и Канады).
Трамп поздравил своих мексиканских и канадских коллег с заключением нового, «прекрасного» соглашения, которые «решает многие недостатки и ошибки в НАФТА, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, уменьшает торговые барьеры в США».
Стороны заключили новое соглашение в ночь на 1 октября. В Канаде подчеркнули, что договор «укрепит средний класс, а также создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полмиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом».допускал подписание отдельных соглашений с Оттавой и Мехико, в августе Трамп сообщал, что смог договориться с мексиканцами по соглашению, но не привел никаких деталей. В сентябре Трамп пригрозил конгрессу США разорвать НАФТА, если орган будет вмешиваться в переговорный процесс.