В США сообщили о «ядовитой пилюле» для Китая в торговом соглашении USMCA

Соглашение о свободной торговле, к которому в начале недели пришли США, Канада и Мексика, содержит пункт, который может ограничить сделки в сфере торговли с Китаем. Министр торговли США отозвался о нем как о «ядовитой пилюле»

Уилбур Росс (Фото: Cheriss May / ZUMA / Global Look Press)

Министр торговли США Уилбур Росс рассказал о том, что торговое соглашение, которое США, Канада и Мексика заключили 1 октября вместо НАФТА, содержит в себе положение, о котором глава ведомства отозвался как о «ядовитой пилюле». Оно, по словам Росса, является «еще одним шагом для того, чтобы попытаться закрыть лазейки» в торговых сделках, которые послужили «легитимизации» действий Китая в сферах торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности. Об этом Росс рассказал в интервью Reuters.

Одно из положений нового соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), как пояснил министр, фактически дает Вашингтону право вето в отношении торговых партнеров Канады и Мексики. Так, если какая-либо из трех стран USMCA заключит торговую сделку со «страной с нерыночной экономикой», две другие могут выйти из соглашения через шесть месяцев и заключить свою собственную двустороннюю торговую сделку, сообщил министр.

«Это логично, это своего рода ядовитая пилюля», — отметил Росс. Ответить на вопрос, будет ли это положение применяться в других торговых соглашениях с участием США (например, при заключении сделки с Японией или ЕС) министр затруднился. «Посмотрим», — сказал он, добавив однако, что это, «безусловно», помогает Вашингтону в делах с Мексикой и Канадой, вне зависимости от того, используют ли Штаты подобное положение с кем-либо еще.

В связи с этим прецедентом, США будет легче добавлять это положение в тексты других торговых соглашений, заметил Росс. «Люди могут понять, что это одно из условий для заключения сделки», — резюмировал глава ведомства.

К соглашению о свободной торговле Соединенные Штаты, Мексика и Канада пришли 1 октября. Телеканал CBC News со ссылкой на собственные источники тогда писал, что документ позволит американским производителям получить доступ к канадскому молочному рынку. Оттава при этом, по информации собеседников канала, добилась сохранения механизма разрешения торговых споров. В целом же соглашение, как отмечали стороны, «укрепит средний класс, а также создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полмиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом».