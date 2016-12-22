В МИД Мексики заявили об отсутствии препятствий для Китая из-за USMCA

Министр иностранных дел Мескики Луис Видегарай заявил, что новое торговое соглашение с США и Канадой не станет препятствием в отношениях с другими странами. Об этом сообщается на сайте мексиканского МИДа.

Видегарай обсудил по телефону вопросы сотрудничества с министром иностранных дел Китая Ван И. Он заявил своему китайскому коллеге, что Мексика является суверенной страной и ее внешняя политика исходит из этой фундаментальной предпосылки. Глава МИД Мескики выразил уверенность в том, что двусторонние отношения с Китаем будут продолжать расти и укрепляться.

«Касаясь договора Соединенных Штатов, Мексики и Канады, министр иностранных дел Видегарай отметил, что ни одно из его положений не является препятствием для двусторонних отношений или экономических обменов, которые Мексика поддерживает на суверенной основе с другими странами», — говорится в сообщении.

В свою очередь Ван И отметил, что двусторонние отношения стран находятся в хорошем положении, что обусловлено «успешным обменом государственными визитами и частыми политическими контактами на самом высоком уровне». Он добавил, что Китай и Мексика достигли значительного прогресса в областях экономики и инвестиций.

В начале октября США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение вместо Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Оно стало называться USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — Соглашение США, Мексики и Канады).​

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что новое соглашение содержит положение, которое дает Вашингтону право вето в отношении Канады и Мексики. Он назвал его «ядовитой пилюлей» и отметил, что оно является шагом для закрытия «лазеек» в торговых сделках, котор​ые стали причиной «легитимизации» действий Китая в сферах торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности. Росс пояснил, что если одна из стран заключит сделку со страной «с нерыночной экономикой», то другие могут выйти из соглашения и заключить свою сделку.