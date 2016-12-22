Госдума обвинила Украину во вмешательстве в вопросы церкви

Депутаты Госдумы приняли заявление «Об обострении ситуации на Украине», сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В заявлении, в частности, упоминаются обстрелы в Донбассе и гибель лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. По утверждению депутатов, несмотря на то, что следствие по делу не завершено, власти Украины несут ответственность за смерть Захарченко и других жителей Донбасса, о чем свидетельствуют реакция Киева на случившееся и «последующие провокационные действия».

В заявлении также упоминается вмешательство украинских властей в церковно-религиозные вопросы, что провоцирует «раскол и конфликт между православными верующими». Кроме того, в документе говорится о прекращении договора о дружбе и партнерстве с Россией, запрете русского языка в ряде регионов. Согласно заявлению, США и другие страны НАТО толкают Украину к агрессивным действиям против своего народа путем передачи Украине оружия и поощрения ее антироссийской политики.

«Украинские власти форсируют разрыв всех видов связей между нашими странами и народами, превращают Украину в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными», — подчеркивается в заявлении.

11 октября Константинопольский патриархат отменил анафему и запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РПЦ никогда не имела канонических прав на православную церковь на Украине. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в связи с его намерением предоставить украинской церкви автокефалию.