Порошенко заявил о падении Третьего Рима после получения автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев победил в борьбе за получение собственной независимой церкви

Петр Порошенко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Вселенский патриархат принял положительное решение о создании на Украине единой поместной церкви, заявил президент страны Петр Порошенко.

«То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники — наконец произошло: Украина получила томос [об автокефалии]», — написал он в своем Twitter.

Для Украины получение автокефалии — это вопрос независимости и национальной безопасности, продолжил Порошенко. «Это — вопрос всей мировой геополитики. Это — падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство», — заявил украинский президент. Теория «Москва — Третий Рим» подразумевает, что именно Москва является центром православия после падения Константинополя. По мнению украинского президента, с получением томоса «империя теряет один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию».

Порошенко добавил, что считает автокефалию частью проевропейской стратегии Украины.

Украинский президент пообещал, что государство будет уважать тех, кто решит остаться в церкви, которая решит сохранить единство с Русской православной церковью (РПЦ). «Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) (связана с РПЦ. — РБК) , которые добровольно решат выйти из-под Москвы и вместе с другими православными творить единую церковь», — заявил Порошенко.

На Украине действуют несколько церквей. Каноническая до сегодняшних событий Украинская православная церковь Московского патриархата, подчиняющаяся РПЦ, и две неканонических — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь. Пока что не ясно, на базе какой украинской церкви будет создана единая церковь.

Ранее Константинопольский патриархат сделал первый шаг к предоставлению автокефалии Украине — снял анафему с глав двух неканонических церквей — Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича). Официально о передаче Украине томоса Константинополь не сообщал.​ Анафему на Филарета наложила РПЦ.

В РПЦ жестко отреагировали на решение Константинополя. Снятие анафемы с Филарета и Макария — это переход «красной черты», заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. «Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — сказал он.