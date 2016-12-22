В магазине рассказали о приобретении охотничьих патронов стрелком в Керчи

Устроивший стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи приобрел 150 патронов в оружейном магазине «Сокол». Об этом сообщил «РИА Новости» представитель магазина.

«Патроны мы продавали по разрешению на оружие. Он у нас покупал патроны 12 октября. 150 штук. 12-й калибр», — сказали в магазине.

Представитель опроверг информацию о том, что студент приобрел в магазине «Сокол» ружье. Он отметил, что больше студент ничего не покупал, и добавил, что камеры видеонаблюдения магазина взломали, поэтому в интернете появились видео.

Как рассказал RT представитель магазина, такие патроны предназначены для охоты на среднего зверя, например, волка и косулю.​ Ранее СМИ сообщали, что студент купил в магазине «Сокол» патроны, а также ружье.

Накануне около 12:00 мск в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Рюкзак со взрывным устройством оставил в столовой предполагаемый организатор атаки, студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Он также расстрелял учителей и студентов из ружья, после чего покончил с собой. Впоследствии в его рюкзаке нашли второе взрывное устройство.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что у студента было при себе более 150 патронов. Юноша был вооружен помповым ружьем. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что у него было разрешение на ношение оружия. В результате атаки погиб 21 человек, считая предполагаемого убийцу, еще 43 пострадавших остаются в больницах. Десять тяжело раненых находятся в реанимации. Следователи возбудили дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом».​