Появилось видео нападения на колледж в Керчи

«Пятый канал» опубликовал кадры нападения на Керченский политехнический колледж. На видео несколько студентов и преподавателей спускаются по лестнице, чтобы попасть во двор учебного заведения, слышны выстрелы.

Видео: Magnus Titantrons / YouTube

По данным Следственного комитета, на учебное заведение напал студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который пришел туда с охотничьим ружьем, а затем привел в действие взрывное устройство. Погибли 19 человек, еще 52 пострадали, из них 37 находятся в больнице.

Тело молодого человека с огнестрельным ранением позднее было обнаружено в одном из помещений колледжа. СК завел уголовное дело по статье «теракт» (ст. 205 УК России), которое позднее переквалифицировали в статью «убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).

Секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов сообщал РБК, что в колледже не было частной охраны, металлодетекторов, не работал пропускной режим. По словам детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой, у Рослякова отсутствовала лицензия на оружие.