Минпросвещения пообещало усилить меры безопасности в колледжах и школах

Правительство разрабатывает комплекс мер, чтобы «физически обезопасить» учащихся средних учебных заведений, сообщил замминистра просвещения. 17 октября вооруженный ученик колледжа в Керчи напал на других учеников и преподавателей

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Правительство прорабатывает «серию мероприятий», для того чтобы сделать школы и другие средние образовательные учреждения безопасными, рассказал замминистра просвещения России Андрей Николаев, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас идет большая проработка целой серии мероприятий по повышению в широком смысле безопасности учащихся как школ, так и учреждений среднего профессионального образования», — рассказал Николаев.

По его словам, «различные меры», чтобы «по-настоящему, физически обезопасить детей и подростков», обсуждаются сейчас «на разных площадках в правительстве».

«В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся», — считает он.

Ранее днем стало известно о нападении на студентов Керченского политехнического колледжа, которое совершил один из учащихся. 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Его тело с огнестрельными ранениями позже было найдено в библиотеке колледжа на втором этаже. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет сообщал о взрыве неизвестного устройства, начиненного металлическими деталями.

Погибли в результате происшествия 17 человек, все они скончались от огнестрельных ранений, сообщал СК. Кроме того, в больницах города находится более 40 пострадавших, при этом 16 из них остаются в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах (по данным на 17:00 мск).

Изначально СК завел уголовное дело по статье «теракт», однако затем переквалифицировал его на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Личность стрелка удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, сообщала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.