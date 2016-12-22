«Первый канал» изменил сетку вещания из-за событий в Керчи

«Первый канал» снял с эфира развлекательные программы в связи со взрывом и расстрелом людей в колледже в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

17 октября в эфир не выйдут развлекательные программы «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся».

Около 12:00 мск 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в здании сработало взрывное устройство. По разным данным, погибли 17 или 18 человек, еще около 50 пострадали.

Первоначально следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ), однако потом переквалифицировал дело на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Предполагаемым организатором преступления стал студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Он пришел в колледж с ружьем и расстрелял находившихся там людей, после чего совершил самоубийство.