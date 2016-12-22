СК рассказал о начинке взрывного устройства в Керчи

Неустановленное взрывное устройство, которое сработало в столовой политехнического колледжа в Керчи, было начинено металлическими предметами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, отмечается на сайте ведомства.

В сообщении также указывается, что уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают специалисты взрывотехники, после окончания ими работ следователи приступят к осмотру эпицентра взрыва.

Также сформирован штаб, куда вошли сотрудники СК, ФСБ и МВД.

Ранее замглавы Росгвардии Сергей Меликов также назвал произошедшее терактом. «Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — сказал он.

Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел около 12:00 мск в среду, 17 октября. В результате погибли десять человек, около 50 пострадали. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в учебном заведении произошел подрыв взрывного устройства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.