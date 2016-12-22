Появилось видео у колледжа в Керчи после взрыва

Местное издание Kerch.FM опубликовало видео, заснятое у стен политехнического колледжа в Керчи, где произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие

Видео: kerch.fm / VKontakte

На первом видео с места взрыва в Политехническом колледже Керчи у стен здания видны машины скорой помощи и пожарных, автомобили полиции. Также видно как спасатели переносят пострадавших на носилках, им помогают люди, одетые в гражданскую одежду. Видеозапись опубликована порталом Kerch.FM.

По данным местных СМИ «Керчь Инфо» и «КрымИнформ» в колледже взорвался газовый баллон. По предварительным данным, при взрыве погибли не менее 10 человек, еще 50 пострадали.

Видео: Керчь ИНФО / YouTube

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что в срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. «В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия», — рассказал руководитель региона.

По данным местного ГУП РК "Крымгазсети", колледж не был газифицирован. В пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму РБК сообщили, что «информации по взрыву в Керченском политехническом колледже нет», и посоветовали обратиться в Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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