Суд смягчил запрет сестрам Хачатурян на общение

Мосгорсуд разрешил обвиняемым в убийстве отца Крестине и Ангелине Хачатурян общаться с людьми, не имеющими отношения к уголовному делу, без разрешения следователя. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

27 июля стало известно, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина подозреваются в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Следователи возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Девушки признали вину и объяснили действия неприязненными отношениями с отцом. Они заявляли, что он их бил, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь. В начале августа суд поместил сестер под стражу.

В конце сентября суд отпустил девушек, заменив арест запретом определенных действий. Им запретили использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя. Родственники Михаила Хачатуряна обжаловали это решение суда.