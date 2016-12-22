Родственники обжаловали решение суда отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна обжаловали решение суда заменить девушкам содержание под стражей на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Изменение меры пресечения сестрам Хачатурян обжаловано», — сказала представитель суда.

Она добавила, что жалобу в Мосгорсуд подали сестра убитого Наира Хачатурян и ее супруг Геннадий Мусаелян. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В конце сентября Басманный суд постановил отпустить трех сестер Хачатурян из-под ареста. Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий»

(ст. 105.1 УПК РФ). Им запретили использовать средства связи, получать и отправлять письма и посылки, выходить из квартиры ночью. Сестрам можно общаться с кем-либо, кроме адвоката, только с разрешения следователя.

17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину обвиняют в убийстве отца. Следователи завели против них дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Об убийстве Хачатуряна стало известно 27 июля. Его тело нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с колото-резаными ранами. Девушки признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом, побоями и «моральными страданиями». Защита сестер заявляла о намерениях добиться переквалификации дела на самооборону.